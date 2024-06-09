Bloomberg: Для Путина закрывается окно возможностей в Украине 9.06.2024, 12:34

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Западное оружие сместило акценты.

У главы РФ Владимира Путина заканчивается время на получение каких-то достижений на поле боя в войне против Украины. Западное вооружение начало активно поступать к ВСУ, что резко осложнило положение российской армии.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

За последние несколько месяцев армия России не смогла добиться хоть сколько-нибудь значимых достижений на фронте, несмотря на то, что Украина испытывала острый дефицит в вооружении и снарядах.

Сейчас, когда западная помощь возобновилась и начала идти большим потоком в Украину, у РФ начнутся большие проблемы. Окно возможностей для ВС РФ начало стремительно сужаться.

«Попытка РФ открыть новый фронт на северо-востоке Украины под Харьковом, похоже, уже зашла в тупик. Цель Путина по созданию буферной зоны вдоль границы так и не была достигнута… Продвижение российских войск остается незначительным», - говорится в статье.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что России избрала в Украине «очень дорогую (в плане потерь - ред.) и кровавую» тактику по отношению к своей армии.

«Это может привести к чрезмерному истощению российский сил, что дает Украине шанс начать контратаки», - сообщил эксперт.

Возобновление американской военной помощи дает Украине шанс на успехи на поле боя. Параллельно с этим Киев получил возможность наносить удары по военным целям на территории РФ западным оружием, что стало большим бонусом.

Поддержка Западом Украине не угасает, а, наоборот, только набирает силы. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание коалиции по отправке военных инструкторов в Украину, а также поставку ВСУ истребителей «Мираж».

Уже на будущей неделе лидеры «Большой семерки» соберутся в Италии, чтобы принять решение по поводу передаче Украине прибыли от замороженных государственных активов РФ примерно в $280 млрд.

«Перспективы победы России в этом году значительно снизились… У нее огромные потери и в живой силе, и в технике», - отметил эксперт Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Он добавил, что РФ потребуются годы для того, чтобы восстановить свою военную мощь до уровня начала большой войны.

«Кремль полон решимости не повторять новую волну мобилизации. Первая волна в сентябре 2022 года подорвала общественную поддержку и спровоцировала бегство почти миллиона россиян из страны. Вместо этого Путин полагается на щедрую оплату службы и бонусы при подписании контрактов для привлечения новобранцев… Хотя эта политика позволяет избежать социальной напряженности внутри России из-за войны, она вряд ли позволит армии собрать достаточно войск для успешного наступления в Украине», - говорится в статье.

В декабре Соединенные Штаты оценили число убитых и ликвидированных солдат РФ в Украине в 315 тыс. человек, что составляет почти 90 % от армии вторжения.

Министерство обороны Великобритании на прошлой неделе повысило оценку общего числа российских потерь до 500 тыс. и заявило, что в мае потери составляли 1200 человек в день.

«Россия не смогла превратить свое преимущество в крупные достижения, потому что ее командиры «растрачивают живую силу, а ВСУ эффективны в обороне», - констатировала старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот.