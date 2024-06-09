Белорусские католики отправились в паломничество к закрытому костелу в Рогачеве 9.06.2024, 12:42

Собралось рекордное количество участников.

Неоготический костел Святого Антония Падуанского в Рогачеве пустует почти сотню лет.

8 июня верующие уже в 15-й раз отправились к нему в пешее паломничество, рассказывает Katolik.life. 70 человек смогли увидеть, как костел выглядит внутри.

Пешее 25-километровое паломничество проводят ко Дню памяти святого Антония, в честь которого был назван костел. В этом году паломничество собрало рекордное количество участников: более 70 человек, вдвое больше, чем в прошлые годы. Верующие были из Жлобина, Минска, Гомеля, Светлогорска, Наровли. Около костела их приветствовал епископ Казимир Великоселец.

«Уже в 15-й раз ежегодно мы идем с молитвой-просьбой о восстановлении храма в Рогачеве и, конечно, о морально-духовной жизни в нашем городе среди всех христиан», – отметил настоятель прихода Святого Казимира в Жлобине ксендз Олег Григорович.

Паломникам дали возможность зайти в храм, который не действует уже почти сотню лет, и посмотреть на процесс восстановления.

Новый неоготический костел открыли в Рогачеве в 1912 году, он стоит на месте бывшего деревянного костела, открытого еще в 1783-м и закрытого российскими имперскими властями после восстания под руководством Калиновского. Костел действовал до 1930-х годов.

Большевики превратили его в зерновой склад, затем в цех по производству напитков и мороженого. В 1940 году костел пережил пожар, а во Вторую мировую войну, во время освобождения города от нацистов, в него попали несколько снарядов. После войны в полуразрушенном здании размещался пожарный пост, затем бывший костел передали хлебозаводу. С 1970-х годов здание пустовало.

Вопрос о восстановлении костела поднимали со времен советской перестройки. В 2000 году Рогачев посетил кардинал Казимир Свентек, здание передали местной католической общине. В 2003 году начались работы по реставрации, удалось восстановить стены и крышу. Но работы затянулись из-за работы с документацией (здание внесено в список историко-культурных ценностей) и отсутствия финансирования – на восстановление святыни деньги собирают сами верующие.