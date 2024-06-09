«Пока я зарабатываю только на африканскую няню» 3 9.06.2024, 13:45

3,794

иллюстративное фото: hybridimages / Shutterstock.com

Белоруска рассказала о жизни в Дубае.

Журналист Tochka.by поговорил с соотечественницей, которая давно живет в Дубае. Она рассказала о расходах семьи и разрушила стереотипы, навязанные интернетом.

Екатерина переехала в Дубай из Минска больше восьми лет назад. Ей повезло познакомиться с экзотической страной по работе. Руководитель в Беларуси был заинтересован в открытии отделения в ОАЭ и отправлял сотрудницу в командировки.

Первый приезд был очень коротким, но, вероятно, определяющим. Екатерине понравилась новая страна. Хотя, как она шутит, наверное, потому, что знакомство состоялось в феврале: погода шептала о возможности ходить зимой в одном слое одежды.

Как это часто бывает, не обошлось и без этапа разочарования. Весомую ложку дегтя во время второй поездки добавило более близкое знакомство с местным стилем жизни. У Кати забрали паспорт, чтобы оформить резидентскую визу. И в итоге поездка вместо двух недель растянулась на полтора месяца.

Впоследствии белоруска поняла, что, скорее всего, ее документ потеряли, а потом нашли. Это было в знойном июле, на который выпал Рамадан. Время, когда и без того неторопливые местные жители все делают еще медленнее.

«Буквально все время я провела в отеле, потому что жара была неимоверная. Впервые узнала, что вода в заливе может быть по-настоящему горячей. Как только получила паспорт, с огромной радостью возвращалась домой, сказав себе, что сюда больше ни ногой», – вспоминает эмоциональный порыв Екатерина.

Но время и осенне-зимняя белорусская серость помогли остыть. И в третий раз уже ничто не отвлекало от возможности более серьезно присмотреться к ОАЭ.

Закон помогает найти общий язык

Катя заметила, что хорошего английского для коммуникации может быть мало. Дубай – мультикультурный город. Местное население составляет небольшой процент, остальные – приезжие. И у каждой национальности свой акцент, к которому нужно привыкнуть.

Климат в ОАЭ Екатерина называет едва ли не главной причиной переезда. И хотя в самые жаркие летние месяцы погода становится недостатком, привыкнуть к этому с помощью кондиционеров гораздо проще, чем к белорусскому межсезонью. На родине солнечных дней все-таки не хватало.

Еще один положительный момент – отношение людей друг к другу. В Эмиратах законодательно запрещено оскорблять кого бы то ни было. Речь не только о нецензурной брани. Крупный штраф и даже «уголовку» можно заработать, просто назвав человека глупым.

Причем пострадавший может решить вопрос дистанционно и без бумажной волокиты. Всеобщая цифровизация позволяет через приложение обратиться в полицию. И вероятного правонарушителя как минимум вызовут на беседу.

Поэтому в ОАЭ такая доброжелательная атмосфера. И вместе уживаются даже враждующие нации. Например, никаких конфликтов не возникает между выходцами из Индии и Пакистана. Оказывается, что снизить накал страстей можно большими штрафами и угрозой депортации.

При этом собеседница отдает себе отчет, что идеальных стран нет. В Эмиратах редко, но случаются и громкие преступления. Однако полиция реагирует крайне оперативно, пользуясь системой видеонаблюдения, установленной повсеместно. Опасных преступников находят быстро.

«Инашаллах томороу»

Сложнее всего Екатерине было привыкнуть к местному менталитету в плане ведения каких-то дел. При обращении в госорганы установленные сроки для решения вопроса, как правило, затягиваются.

И даже если попросить ускорить процесс, тебе ответят: «Инашаллах томороу» – «Бог даст, завтра будет». А еще в запутанных ситуациях для местных проще ничего не решать вообще, чем искать какие-то возможные пути.

Еще одним условным минусом Екатерина назвала «искусственность» еды. Несмотря на большое количество ресторанов с разными кухнями мира, собеседница отдает должное белорусским продуктам. Любая поездка домой заканчивается полным чемоданом всяких вкусностей в обратную сторону.

При этом в ОАЭ при всех ассоциациях с пустыней есть плантации, где выращивают овощи, и даже коровьи фермы, производящие молоко.

Сколько нужно зарабатывать в ОАЭ?

Екатерина работает консультантом по вопросам легализации, трудоустройства и открытия бизнеса в ОАЭ. Ее супруг родом из Марокко. Около пяти лет назад он ушел из найма и открыл барбершоп.

На доходы семьи сильно повлияла пандемия. Трехмесячный локдаун в 2020 году вынудил «ужиматься». Государство компенсировало издержки только тем, кто арендовал помещения у госкомпаний. Вернуться в ноль удалось только через два года. Но, в отличие от многих других, бизнес хотя бы получилось сохранить.

Бюджета не хватает на то, чтобы действительно ни в чем себе не отказывать. Семья с двумя детьми живет в стандартном спальном районе – это средняя ценовая категория недвижимости, в 15 минутах езды от центра на машине.

В то же время здесь есть и очень дорогие районы, и максимальное дешевые – со старым жилфондом, с которого когда-то начинался Дубай.

Фото: PiakPPP / Shutterstock.com

Белоруска арендует большую «евродвушку» площадью 85 м2: это гостиная с кухней и отдельная спальня. Обходится она ежемесячно в $1800. Дети четырех и пяти лет полдня проводят в садике, поэтому работающим родителям нужна няня. И стоимость ее услуг тоже зависит от ряда факторов.

От $1500 до $4500 придется платить русскоязычной помощнице с хорошими рекомендациями, в $1200 обойдутся услуги филиппинки, а за $600 можно нанять гувернанток из Африки. Это для проживающих в семье, без учета расходов на визу, которую можно получить только в лицензированных для домашнего персонала компаниях.

«Пока я зарабатываю только на африканскую няню. Она сносно говорит на английском и хорошо ладит с детьми. В целом я довольна», – призналась Катя.

На авто сложно ездить без штрафов

Семья Екатерины пользуется двумя автомобилями: личным и прокатным. Аренда малолитражки обходится в $600 в месяц. Машины иногда бьют по кошельку штрафами, но, как отмечает белоруска, в Дубае, даже если хочется, иногда сложно соблюдать правила из-за большого трафика.

Фото: M101Studio / Shutterstock.com

Парковка без оплаты потянет на штраф в $40. От $82 до $275 придется заплатить за несоблюдение скоростного режима в зависимости от уровня превышения.

За проезд на красный свет могут лишить прав на 30 дней. Все это время машина будет на штрафстоянке, где каждые сутки стоят $12.

Очень хорошо Катя запомнила размер взыскания за то, что недавно вклинилась в поток с второстепенной дороги, – $120.

При этом взаимодействие с полицейскими минимально. Они могут просто проехать мимо, зафиксировать на камеру стоянку в неположенном месте – и тут же собственнику придет СМС с оповещением о штрафе.

Police Cybertruck in Dubai



pic.twitter.com/8LTkpSERPk — DogeDesigner (@cb_doge) June 2, 2024

К слову, Беларусь и ОАЭ недавно подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Пока документ на стадии ратификации, но вскоре белорусские права будут признавать в Эмиратах.

Есть продукты из Беларуси

В Дубае много магазинов и, соответственно, большой выбор продуктов и товаров. Одна из самых дорогих – сеть Carrefour. Многие наслышаны о ценах в супермаркете Waitrose в Dubai Mall – самом популярном туристическом месте. Относительно бюджетным можно назвать Viva, где, кстати, можно найти и белорусские продукты.

Катя закупается по воскресеньям на всю неделю, потому что в местных детсадах и школах детей не кормят и нужно готовить ланч-боксы. Продуктовый набор обходится примерно в $120–150.

Фото: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock.com

Собеседница питается на работе – заказывает что-то по доставке. Ежедневно на это уходит около $15.

Школы за $12 500

Семьям с детьми, естественно, нужно учитывать расходы на образование. Садик возле дома на полдня со скидкой за двоих стоит $1100 в месяц.

Со следующего года малыши начнут ходить в школу (младший пойдет в подготовительный класс).

За незначительную плату иностранцы могут устроить ребенка в местную школу, где обучение ведется на арабском языке.

На сайте местного Министерства образования можно найти рейтинг учебных учреждений. В подавляющем большинстве в ОАЭ две системы: британская и американская. Есть по одной австралийской, французской, китайской и русской школе.

Екатерина сейчас оценивает категорию средних по бюджету образовательных учреждений. Год учебы в там стоит $12 500.

По закону, запрещено лишать детей образования. Но некоторые экспаты находят альтернативу в дистанционном обучении, потому что не имеют средств на частную школу.

Качество медицины зависит от кошелька

Сейчас для получения резидентской визы не нужно, как раньше, покупать медицинскую страховку. Если человек устраивается на работу, это становится заботой нанимателя.

Фото: shanid chirammal house / Shutterstock.com

Есть бюджетные варианты за $250 в год. Они покроют обращение в госпиталь в старом районе, где только индийский персонал и «уставшее» оборудование. Русскоязычные экспаты хвалят Saudi German Health, но тут страхование может доходить до $10 тыс.

При угрозе жизни скорая доставит пациента в ближайшую больницу. Когда человек придет в себя, ему может стать плохо от выписанного больницей чека. И тут два варианта: либо договариваться с менеджментом о скидке и рассрочке, либо столкнуться с судебными инстанциями и ограничением на выезд.

В не самых экстренных случаях люди едут в больницу самостоятельно, а не вызывают скорую помощь, потому что она платная. Один выезд стоит от $220.

Все не так, как может казаться

Екатерина обратила внимание на стереотипы, которые возникают у людей, читающих устаревшую информацию об Эмиратах.

Вопреки убежденности многих, в этой арабской стране нет угнетения женщин. Возможно, есть ограничения для представительниц королевской семьи, но они логичны.

В среде обычных арабов никто не заставит девушку надеть абайю или никаб, если она этого не захочет. Другой вопрос, что девочек в ОАЭ воспитывают определенным образом и это становится для них нормой.

Современная молодежь не следует каким-то строгим установкам. А многие правила и порядки, наоборот, продиктованы уважением к женщинам. Специальные вагоны в метро придуманы не для того, чтобы не пускать женщин в мужские.

«Это очень удобно, когда в час пик ты можешь зайти в вагон, где не будет 800 индийских мужчин и в два раза больше подмышек», – шутит Екатерина.

Также специально обособленные места ожидания для женщин являются обязательными во многих учреждениях.

Женский пол тут представлен в гражданской и военной авиации. Есть даже девушка-космонавт. Повсеместно женщины работают в государственных органах, в том числе на министерских должностях.

Фото: oneinchpunch / Shutterstock.com

Что касается религии, то, выйдя замуж за мусульманина, Катя осталась христианкой. В Эмиратах наряду с мечетями действует несколько церквей и синагог. А любые споры и оскорбления на религиозной почве могут закончиться судом.

Еще один устойчивый стереотип связан с тем, что любому гражданину при рождении чуть ли не выдают деньги, обеспечивающие его до конца жизни. Среди местных тоже есть бедные, и для них государство предусматривает определенные социальные выплаты и льготы.

Многие туристы разочаровываются, увидев в Дубае каменные джунгли и столкнувшись с невыносимой жарой. Меж тем спальные районы власти стараются озеленить и наполнить необходимой инфраструктурой.

По мнению Екатерины, Эмираты не оставляют равнодушными. Как правило, люди разделяются на тех, кто влюбляется в эту страну и кто не может привыкнуть к ее особенностям и устоям.

Белоруска считает это нормальным. И при всей своей привязанности не исключает, что в какой-то момент снова сменит место жительства.

Мир прекрасен в своем разнообразии, но в последнее время слишком непредсказуем. Если когда-то получилось все кардинально изменить, вряд ли при сильном желании что-то помешает это повторить.