Обалдели все 1 Андрей Окунь

9.06.2024, 13:53

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Андрей Окунь

Путин вышел, сказал — и был таков.

Мне нравится, по какому принципу развивается современная Россия. Вот вышел Путин на ПМЭФ, сказал, что доходы россиян должны расти быстрее экономики, и был таков. В моменте обалдели все: и россияне, и их доходы, и многострадальная российская экономика.

Степень балдежа у всех, конечно, разная. В первую очередь хорошо россиянам. Попробуй тут не забалдей, давясь мясом, которого мы потребляем в два раза больше, чем усредненный жалкий европеец. Чуть похуже доходам. Они недвусмысленно кашляли в сторонке, но это нищеброды всякие, по дурости своей несвязанные с военкой. Сами виноваты, раз отказываются, когда страна предлагает такие возможности.

Совсем глухо обалдела экономика. Она и сама-то пока не разобралась в своем агрегатном состоянии: жива ли, мертва ли. Ей бы в себя придти после известия, что она, оказывается, четвертая в мире, а потом уж смотреть, как исполинскими скачками растет зарплата россиян.

Но лучше всех, конечно, российскому повелителю. Мало, кто сможет так же лихо управлять страной. «Расти, зарплата!» — сказал он, и было видно, что остался собой доволен. А как тут не быть довольным, когда все вокруг третий год стабильно балдеют. Главное, что стабильно.

Андрей Окунь, «Телеграм»