Пропагандисты массово опозорились с «рекламой России» на Олимпиаде в Париже 2 9.06.2024, 14:24

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Фотофакт.

Пропагандистские медиа России массово опубликовали сообщения, в которых говорится, что на улицах Парижа висят афиши с фотографией Елены Исинбаевой. Известная российская легкоатлетка и майор ВС РФ якобы рекламирует Олимпиаду-2024. Исинбаева снята со спины, при том зеркально отображена в фоторедакторе, из-за чего флаг России максимально похож с флагом Франции, пишет obozrevatel.com.

Первым эту новость у себя в Telegram-канале запостил замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Ничего странного, просто реклама Олимпийских игр в Париже в районе Сен-Дени с Еленой Исинбаевой и российским флагом», – подписал снимок Конов.

После этого сообщение разошлось по пропагандистским медиа РФ и профильным спортивным сайтам.

«Вот такое фото украшает улицы Парижа в преддверии Олимпиады. Все бы ничего, но на нем изображена Елена Исинбаева с российским флагом после победы на ОИ-2008. Макрон, что с лицом?» – пишут росСМИ.

Оказалось, что плакат, который стал предметом эйфории россиян, появился еще в 2022 году, на стройке одного из олимпийских объектов в пригороде Парижа Сан-Дени.

Французское рекламное агентство, занимающееся разработкой кампании, не стало особо вникать в суть, взяв для баннера первый попавшийся снимок в интернете.

Некоторые российские болельщики обратили внимание на этот факт, высмеяв Конова.

Также в сети обратили внимание на то, что плакат испорчен вандализмом. Неизвестные исправили фразу «Ускорители историй» на «Ускорители грабежа», что является отсылкой к тому, сколько денег присвоили французские функционеры на организации праздника спорта.

Отметим, что плакаты находились на территории парка Aire des vents в муниципалитете Дюньи который будет Медиа-деревней во время Игр-2024, а затем станет новым эко-районом, с многочисленными жилыми домами и общественными объектами. Оформительные работы и должны завершиться в 2025-2027 годах.