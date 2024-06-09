Минчанин нашел в Дроздах на улице сверток, понюхал — и потерял сознание 1 9.06.2024, 15:05

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иллюстративное фото: onliner

Очнулся житель столицы в больнице.

Прохожие в парке Дрозды заметили лежащего на тропинке без сознания мужчину. Они вызвали скорую, вместе с врачами на место приехал и наркоконтроль.

33-летнего мужчину отвезли в больницу, там установили, что он отравился веществами. В рюкзаке у парня нашли сверток с 4,39 г метадона.

Придя в сознание, мужчина рассказал, что гулял в парке и нашел возле дерева перемотанный изолентой пакетик с кристаллообразным веществом. Мужчина отошел в безлюдное место и решил понюхать порошок. Что было дальше, он не помнит, очнулся он только в больнице, пишут «Минск-Новости».

Мужчине предъявили обвинение в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотиков. По этой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы. Парень ранее не судим, у него есть несовершеннолетний ребенок. Работает обвиняемый продавцом-консультантом.