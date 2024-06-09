Чубаров: Оккупанты засуетились из-за возможной высадки десанта ВСУ в Крыму 9.06.2024, 15:13

Рефат Чубаров

Фото: Charter97.org

Что происходит?

Украинские военнослужащие продолжают систематическое уничтожение противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. В свою очередь противник пытается укреплять свои позиции на украинском полуострове.

Более того, захватчики занимаются защитой Крыма с моря. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, украинские защитники делают уязвимыми возможности путинских террористов в Крыму. В частности, происходит регулярное уничтожение противовоздушной обороны.

Также Чубаров подчеркнул, что россияне боятся возможного десантирования украинских военных в Крыму. Поэтому враг занимается обустройством фортификаций не только на суше, но и пытается прикрыть Крым с моря.

«Они проанализировали, что уничтожаются объекты противовоздушной обороны, мы ослабляем их возможности. Теперь они ожидают возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую они избрали тактику, действительно, укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря», – заявил Чубаров.