Что почем продают на Комаровке 9.06.2024, 16:46

Черника — за 40 рублей за килограмм, молодая картошка — до 7 рублей.

На прилавках Комаровского рынка в эти выходные появились первые лесные ягоды — черника и земляника. Откуда их привозят и сколько придется отдать за килограмм, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Кило черники из-под Бреста предлагают за 40 рублей. Полулитровый стакан с надписью «Слуцк» оценивают в 10 рублей. Технически за килограмм получатся те же деньги, что и за брестскую: стакан вмещает грамм 300. Рядом ароматная лесная земляника по 18 рублей за пол-литра. Есть и лисички по 25−28 рублей за килограмм.

Клубника подешевела, цифры на ценниках начинаются от 4 рублей за килограмм. Попадаются мелкие ягоды, но в целом размер не самый скромный. По верхней границе есть и 25, и 35 рублей. Но там каждая клубничина размером с детский кулачок. Уже появилась вишня — по 35 рублей за килограмм. Малина спелая садовая — по 15 рублей за полуторалитровый стакан.

Черешня — сплошь «медовая», «вкуснейшая», «хрустящая». Лидер списка завлекательных подписей — «для сладкоежек» по 9,90 за кило. Конкретно эта из Молдовы. Цветная оттуда же стоит 12−13 рублей. А за сахарную узбекскую просят уже от 14 до 20 рублей. Точечно попадается Греция: 15−18 рублей за кило. Самый высокий ценник — 120 рублей с подписью «домашняя».

Полно на прилавках и косточковых фруктов. Узбекские абрикосы — по 10 рублей, с яркими оранжевыми бочками. У армянского «загар» не такой насыщенный, но его компенсирует характеристика «сахарный» — 12 рублей за кило. Вообще цена колеблется от 6 до 25 рублей. Персики в среднем по 11−12 рублей, нектарины — 15−18 рублей. Но можно найти и по 5, и по 45 за килограмм. Едут из солнечной Испании.

Из Кении привезли очень соблазнительные ананасы, но вот стоят они серьезно: мини — 25 рублей/штучка, большой — 55. Иранские арбузы можно найти по 7,9 рубля за килограмм, дыни — по 15,9 рубля.

Молодая картошка на Комаровке по 5−7 рублей за килограмм. Зелень от 50 копеек (за 100 г), те самые укроп и лук, которые так классно подходят к раннему картофелю. И молодой зеленый горошек уже есть — 28 рублей за килограмм.

Листовые салаты от 1,5 до 4,5 рубля, пряные травы от 6 до 15, спаржа — по 10 рублей за пучок. Огурцы от 2,5 до 10 рублей/килограмм. Дороже те, что компактнее и колючее. Что помассивнее — дешевле. Попадаются экземпляры, которые с небольшим кабачком легко спутать. У помидоров разброс от 4,5 до 35. При этом средний чек — в прежделах 12−18 рублей.

Основной продуктовый пакет собрали — пробежимся «по мелочи» (все в рублях/кило):

перец от 5 до 45;

кабачок от 2 до 12;

капуста (белокочанная) от 1,5 до 8;

морковь от 2 до 4,5;

свекла — от 1,5 до 7;

лук — от 1,79 до 4 репчатый и от 4 до 25 — салатный;

редис — от 2,5 до 20.