Как охладить дом без кондиционера 9.06.2024, 18:10

Народные методы.

Установка кондиционера – долго, дорого, а часто еще и сопровождается вмешательством в интерьер, ведь понадобятся штрабление, настенный короб для трассы хладогента и силового кабеля. Предлагаем рассмотреть альтернативу – народные методы.

Каждый раз думаешь: ну сколько того белорусского лета?! А когда приходят две-три недели жары с температурой в квартире или доме выше 30°C, сетуешь на собственную непрозорливость.

Устанавливать кондиционер уже поздно. Во-первых, цены на оборудование и услуги — сезонные. Во-вторых, придется «ломать» готовый ремонт.

Tochka.by предлагает несколько простых, дешевых и максимально доступных способов спастись от жары.

Купите вентилятор

Используйте настольный или напольный вентилятор. С его помощью можно добиться снижения температуры на 2–3°C. Да и затраты на вентилятор намного ниже, чем стоит кондиционер. Такая же закономерность с электропотреблением.

Можно воспользоваться лайфхаком и поставить перед вентилятором емкость со льдом или холодной водой. В этом случае гарантирован приятный и прохладный воздух к комнате.

Проветривайте, пока прохладно

Открывать окна или форточки стоит исключительно поздней ночью или ранним утром, когда вместо утомительной жары спускается приятная летняя прохлада. В остальное время нужно держать окна закрытыми и затененными.

Идеально, если есть шторы с эффектом отражения. В этом случае солнцу практически не удастся нагреть комнату.

Хороший вариант для загородного, а в некоторых случаях и городского дома – маркиза или ставни светлого цвета.

Увлажняйте воздух

Самый простой вариант – смочить в холодной воде полотенца и развесить их по квартире. Только делать это стоит таким образом, чтобы не повредить мебель и напольное покрытие. Факт испарения влаги способствует снижению температуры.

Инновационный вариант – купить увлажнитель, но здесь стоит изучить вопрос, прежде чем отдавать деньги продавцу. Не все технические решения хороши, а в некоторых случаях и небезопасны. Например, устройства, производящие горячий пар, могут нанести вред маленьким детям.

Да и горячий пар в жару – вряд ли удачное решение для тех, кто стремится охладиться.