СМИ: Макрон создает коалицию желающих отправить своих военных в Украину 2 9.06.2024, 19:23

Что известно.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать альянс по отправке европейских солдат для обучения украинских военных в Украине и в ближайшее время отправить западных военных инструкторов в зону боевых действий. Об этом пишет Welt 9 июня.

По информации издания, на прошлой неделе начальник Генерального штаба Франции Тьерри Буркхард направил письмо в США и около 10 европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Нидерланды, три страны Балтии, Данию и Швецию, в котором пригласил соответствующие правительства принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной «коалиции желающих».

Германия такого письма не получила. Немецкая коалиция в парламенте в ходе внутренних переговоров за последние недели несколько раз давала понять, что немецкие солдаты не будут принимать участие в учебной миссии. США тоже об этом заявляли, но все же получили письмо-приглашение.

Как сообщили изданию европейские дипломаты, в Брюсселе встретили сопротивлением идеи Парижа. Большинство стран ЕС были бы против обучения в Украине. В частности, правительства Германии, Италии и Испании опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в войну на Украине. Венгрия на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины больше нет реальных шансов на победу в войне.

При этом в дипломатических кругах ЕС также говорили, что с военной точки зрения есть веские причины обучать украинских солдат в своей стране. Тогда обучение будет более адаптировано к потребностям украинских солдат и им не придется покидать свою страну для обучения, говорится в публикации.