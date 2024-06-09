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Салливан: ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

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  • 9.06.2024, 20:13
  • 2,418
Салливан: ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

ВСУ запустили ракеты HIMARS по Белгородской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались смягчением ограничений на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В недавнем решении властей США «был здравый смысл», заявил Салливан. «Просто не имело смысла не позволять вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он.

Советник президента США отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину «в удержании рубежей и оказании отпора» российской армии.

Как писал Forbes, в ночь после снятия ряда ограничений США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области.

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