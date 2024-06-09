Салливан: ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

Салливан: ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России3
- 9.06.2024, 20:13
- 2,418
ВСУ запустили ракеты HIMARS по Белгородской области.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались смягчением ограничений на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В недавнем решении властей США «был здравый смысл», заявил Салливан. «Просто не имело смысла не позволять вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он.
Советник президента США отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину «в удержании рубежей и оказании отпора» российской армии.
Как писал Forbes, в ночь после снятия ряда ограничений США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области.