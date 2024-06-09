Лукашенко постановил поднять тарифы на ЖКУ с 1 июня 9.06.2024, 22:44

Но сделали ли это в итоге — загадка.

По указу Александра Лукашенко с 1 июня в Беларуси должны были поднять тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. На отдельные — почти на 25%. Однако в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли утверждают, что подорожания ЖКУ в этом месяце не было. При этом на сайтах единых расчетно-справочных центров, которые будут выставлять счета, по-прежнему указаны повышенные июньские тарифы. Журналист «Зеркала» как потребитель позвонил в Министерство ЖКХ, чтобы узнать, подорожала с этого года коммуналка или нет.

— Тарифы на тепло подняли, но там на копейки подняли. Ежегодно же повышают тарифы (планово с 1 января и 1 июня), — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко во время прямой телефонной линии 8 июня. Журналист позвонил на нее как потребитель ЖКУ.

На уточнение, что в МАРТ накануне заявляли, что тарифы на ЖКУ не повышали с 1 июня, Андрей Ромашко ответил:

— Может и не подняли. Я не могу вам… Тарифной политикой у нас Министерство антимонопольного регулирования и торговли занимается. Прокомментировать не могу, поднялось или не поднялось.

На уточняющий вопрос, где можно посмотреть актуальные тарифы на ЖКУ, заместитель министра ответить не смог.

Дозвониться в МАРТ на прямую телефонную линию 8 июня журналисту «Зеркала» не удалось.

Тем временем на сайтах единых расчетно-справочных центров указаны повышенные июньские тарифы, региональных коммунальных служб также указаны повышенные с июня тарифы.

Напомним, последние годы в Беларуси повышают тарифы на ЖКУ в два этапа — с 1 января и 1 июня. Летом обычно дорожают горячая вода, отопление, электричество под обогрев жилья. По такой же схеме были установлены тарифы и на 2024-й. Единственное отличие, что указ Лукашенко появился только в начале февраля, то есть ЖКУ подорожали задним числом — с 1 января. Следующее повышение было запланировано на 1 июня, рост по отдельным услугам ожидался сразу на 25%.

Накануне июня о подорожании ЖКУ сообщили в том числе госиздания (тут, тут и тут). Однако профильные ведомства официально об этом ничего не распространяли. Только 4 июня на звонки журналиста «Зеркала» как потребителя в МАРТ и Министерстве ЖКХ заявили, что повышения не было в июне. Но официальные документы, которые бы отменяли подорожание ЖКУ из-за указа Лукашенко, не были опубликованы.

Напомним, в 2022 году был предусмотрен рост цен на коммунальные услуги с 1 июня, однако правительство постфактум открутило это решение.