Кремль взялся нагнетать ситуацию на белорусско-украинской границе

Кремль взялся нагнетать ситуацию на белорусско-украинской границе2
- 1.07.2024, 12:38
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Слово взял Песков.
Россия принялся поддерживать режим Лукашенко в нагнетании антиукраинской истерии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «концентрация украинских войск на границе с Беларусью — проблема и РФ».
«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», — сказал Песков.
Напомним, российская пропаганда и лукашенковские генералы рассказывают о возможном нападении ВСУ на Беларусь. Украина называет эти заявления информационной операцией Кремля.