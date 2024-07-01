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Кремль взялся нагнетать ситуацию на белорусско-украинской границе

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  • 1.07.2024, 12:38
  • 1,078
Кремль взялся нагнетать ситуацию на белорусско-украинской границе

Слово взял Песков.

Россия принялся поддерживать режим Лукашенко в нагнетании антиукраинской истерии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «концентрация украинских войск на границе с Беларусью — проблема и РФ».

«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», — сказал Песков.

Напомним, российская пропаганда и лукашенковские генералы рассказывают о возможном нападении ВСУ на Беларусь. Украина называет эти заявления информационной операцией Кремля.

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