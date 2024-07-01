Ученые обнаружили неожиданный подводный мир глубоко в океане на севере Земли 1.07.2024, 15:14

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Он скрывается на глубине трех километров за Полярным кругом.

Ранее подводный горный хребет Книповича в Северном Ледовитом океане считался ничем не примечательным местом. Но рядом с архипелагом Шпицберген (Норвегия) на глубине более 3 км вдоль этого хребта ученые обнаружили новое поле гидротермальных источников. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Почему это открытие имеет большое значение, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Вулканическая активность под морским дном заставляет тепло просачиваться сквозь него и создает серию убежищ для тепла и химических реакций, где может процветать глубоководная жизнь. Обнаруженное поле гидротермальных источников, длиной почти 1 км и шириной 200 метров, получило название Йотул. Ученые назвали так это место в честь гигантов из скандинавской мифологии, которые живут под горами. В качестве гигантов в данном случае являются внутренние процессы Земли, вышедшие через трещины в морском дне.

По словам авторов исследования, вода проникает сквозь морское дно и ее нагревает магма. Затем нагретая вода поднимается вверх через гидротермальные источники. По пути наверх вода наполняется минералами и материалами, растворенными в породах океанической коры.

Гидротермальные источники являются очень интересной подводной средой. Обычно они находятся так глубоко под поверхностью океана, что туда не попадает солнечный свет. То есть в этих местах темно, холодно и очень высокое давление. Хотя на таких глубинах не очень хорошие условия для процветания жизни, все же гидротермальные источники являются своеобразными оазисами в холодной и темной водной пустыне.

Минералы, которые с водой выходят через эти источники, создают основу для процветания организмов, которые получают энергию не за счет солнечного света, а за счет химических реакций. Именно изучение обитаемой среды гидротермальных источников дает представление о том, где может возникнуть жизнь на других планетах. Обнаружение гидротермальных полей имеет важное значение для лучшего понимания функционирования биоразнообразия на Земле и понимания функционирования и изменения самой планеты с течением времени.

Ранее гидротермальная активность была обнаружена почти на всех хребтах к северу от Исландии, но вдоль хребта Книповича ее не наблюдали. Но авторы заметили намеки на гидротермальную химию в этом регионе и отправили на дно подводный аппарат с дистанционным управлением.

Аппарат погрузился на глубину более 3 км, где сделали снимки и взял пробы воды. Благодаря этому было обнаружено новое поле гидротермальных источников. Авторы говорят, что это первая гидротермальная структура, обнаруженная на хребте Книповича. Открытие имеет важное значение, ведь поле Йотул представляет собой новое связующее звено между активными гидротермальными системами других подводных хребтов, разделенных сотнями километров. Поскольку эти системы разделены, открытие нового поля гидротермальных источников важно для понимания распределения сообществ живых существ, получающих энергию с помощью химических реакций.

Также новое открытие может помочь лучше понять химию океана и то, как воды, покрывающие Землю, помогают циркулировать и распределять углерод.

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