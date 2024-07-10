Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной боевой готовности 1 10.07.2024, 14:25

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Из-за российской угрозы.

На прошлой неделе ряд военных баз США в Европе был переведен в состояние повышенной боевой готовности после того, как разведка страны выяснила, что лица, которых поддерживает Россия, могут готовить диверсионные атаки на военный персонал и объекты США. Об этом пишет CNN, ссылаясь на ряд собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

По словам собеседников, разведданные говорят о том, что РФ рассматривает военные базы и военнослужащих США как возможные объекты атак, используя прокси-силы, к примеру, инцидентов, которые были выполнены или сорваны в разных местах в странах Европы в течение последних месяцев.

Также в издании отметили, что в апреле двое граждан Германии и России были арестованы по обвинению в подготовке взрывов и поджогов на ряде объектов, в том числе и на военных базах США, по заказу РФ.

Собеседники отметили, что информация разведки, которую США получили в течение последних двух недель и о которых ранее было неизвестно, была признана достаточно тревожной, чтобы применить дополнительные протоколы безопасности.

Кроме того, 30 июня несколько американских военных баз в Европе повысили уровень тревоги до состояния защиты сил «Чарли», который «применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность определенной формы террористического действия или нападения на персонал или объекты».

В то же время высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что альянс «значительно увеличил» обмен разведывательной информацией о «российской кампании тайной саботажной деятельности» в Европе, которая становится все более наглой и агрессивной в последние месяцы из-за выборов на Западе, ведь это является «прекрасной возможностью» для России попытаться подорвать общественную поддержку Украины, считает чиновник.

В свою очередь Европейское командование Вооруженных сил США пока не комментирует причину изменения уровня защиты сил на прошлой неделе, однако представитель командования Дэн Дэй отметил, что «наше усиление бдительности не связано с какой-то одной угрозой, а обусловлено сочетанием факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил на европейском театре военных действий».

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