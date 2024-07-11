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Ряд банкоматов в Минске перестал принимать определенные банкноты

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  • 11.07.2024, 10:21
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Ряд банкоматов в Минске перестал принимать определенные банкноты

Такое ограничение объяснили «техническими причинами».

БНБ-Банк сообщил, что ряд банкоматов в Минске перестал принимать банкноты номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска. В учреждении пояснили, как клиенты могут положить на свою карту наличные без использования банкомата, пишет telegraf.news.

Такое ограничение в БНБ-Банке объяснили «техническими причинами», которые от него не зависят. Перечислили адреса в Минске, где расположены «проблемные» банкоматы:

• проспект Независимости, 87а (внутри центра банковских услуг),

• проспект Победителей, 65 (ТЦ «Замок»),

• проспект Победителей, 9 (ТЦ «Галерея»),

• улица Притыцкого, 156 (ТЦ Green City),

• улица Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall),

• проспект Независимости, 173 (холл бизнес-центра «Футурис»).

Чтобы положить деньги на карту или снять, клиенты банка могут обратиться в кассы его отделений или же пополнить счет без комиссии через систему ЕРИП. По вопросам можно обращаться в чат-бот на сайте БНБ-Банка, в его мобильное приложение, чат-бот Telegram или же по телефонам.

Кстати, перед пополнением счета в банкомате любого банка или же при оплате товаров и услуг советуем проверить свои кошельки. Дело в том, что в последние недели белорусам стали попадаться сувенирные купюры, которые очень похожи на настоящие.

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