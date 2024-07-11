закрыть
11 июля 2024, четверг, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма

  • 11.07.2024, 10:46
  • 1,144
СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма

Судно отбуксировано в Одесскую область.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.

Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

«Потом корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства», - рассказали в СБУ.

Таким образом, он помогал захватчикам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

Что известно о капитане корабля

Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов