СБУ задержала капитана африканского корабля, который воровал зерно из Крыма 11.07.2024, 10:46

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Судно отбуксировано в Одесскую область.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.

Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

«Потом корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства», - рассказали в СБУ.

Таким образом, он помогал захватчикам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

Что известно о капитане корабля

Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.

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