В Германии заявили о готовности возвращать в Украину военнообязанных мужчин 10 11.07.2024, 16:41

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Если Киев об этом попросит.

Правительство Германии будет отправлять военнообязанных украинцев обратно на родину, если к власти придет блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Такое заявление сделал премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Münchner Merkur. «Если Украина нас об этом попросит», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС уверенно занимает первую строчку в немецких партийных рейтингах и имеет все шансы возглавить следующее правительство Германии после парламентских выборов, намеченных на осень 2025 года.

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