США объявили о передаче Patriot Украине 2 11.07.2024, 22:16

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Что еще вошло в новый пакет помощи.

США после встречи президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявили о дополнительной военной помощи Киеву на $225 млн, сообщается на сайте Пентагона.

«Как ранее на этой неделе объявил президент Байден, Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией по укреплению противовоздушной обороны Украины и по предоставлению пяти систем ПВО, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты передадут Украине:

одну батарею Patriot,

боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS,

ракеты для ЗРК Stinger,

боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS,

артиллерийские снаряды 155 и 105 мм,

ракеты для комплекса ТOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.

Вашингтон пообещал направить помощь Киеву «как можно скорее».

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