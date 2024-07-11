США объявили о передаче Patriot Украине

США объявили о передаче Patriot Украине2
- 11.07.2024, 22:16
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Что еще вошло в новый пакет помощи.
США после встречи президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявили о дополнительной военной помощи Киеву на $225 млн, сообщается на сайте Пентагона.
«Как ранее на этой неделе объявил президент Байден, Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией по укреплению противовоздушной обороны Украины и по предоставлению пяти систем ПВО, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат», — говорится в сообщении.
Соединенные Штаты передадут Украине:
одну батарею Patriot,
боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS,
ракеты для ЗРК Stinger,
боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS,
артиллерийские снаряды 155 и 105 мм,
ракеты для комплекса ТOW,
противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
Вашингтон пообещал направить помощь Киеву «как можно скорее».