Загадочная смерть чиновника Минобороны РФ: названы важные детали 1 12.07.2024, 19:46

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Магомед Хандаев

Хандаев унес с собой много тайн.

Незадолго до смерти начальник управления Госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев был допрошен по делу своего бывшего шефа — Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Можем объяснить» сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

О месте и обстоятельствах смерти 61-летнего чиновника власти не сообщили, тело Хандаева доставили в Дагестан и 9 июля похоронили в родном селе Гента. С собой он унес немало тайн о военных стройках.

Хандаев был близким товарищем и многолетним подчиненным куратора армейских строек. Иванов лично вручал Хандаеву орден «Александра Невского» (на фото). С 2018 по 2022 годы Хандаев был гендиректором Управления заказчика капитального строительства Минобороны. Затем возглавил ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС, «дочка» Минобороны), а последние месяцы жизни руководил Управлением госэкспертизы военного ведомства.

За несколько дней до смерти Хандаева Минобороны подало 22 иска к ГУСС. Общая сумма претензий военного ведомства составила более 3,1 млрд рублей. В основном иски касаются ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. ГУСС занималось строительством жилья для военных, возведением объектов для ВС РФ, а также непрофильными подрядами — например, оказывало услуги по санаторно-курортному лечению.

Бывшая компания Хандаева оказалась на грани банкротства. Как обратил внимание «МО», в Федресурсе появилась сразу два заявления о намерении обратиться в суд для признания ГУСС банкротом. Всего в судах ГУСС за последние годы стало ответчиком на сумму 157 млрд российских рублей.

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