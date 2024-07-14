Байден выступил со специальным обращением 14.07.2024, 4:00

После нападения на Трампа.

Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением по поводу покушения на своего соперника во время президентских выборов, экс-президента Дональда Трампа.

«Мне провели брифинг по поводу стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании.

Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждём дальнейшую информацию.

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — заявил Джо Байдэн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com