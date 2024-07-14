Байден выступил со специальным обращением
- 14.07.2024, 4:00
После нападения на Трампа.
Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением по поводу покушения на своего соперника во время президентских выборов, экс-президента Дональда Трампа.
«Мне провели брифинг по поводу стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании.
Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждём дальнейшую информацию.
Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — заявил Джо Байдэн.