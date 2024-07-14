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Байден выступил со специальным обращением

  • 14.07.2024, 4:00
Байден выступил со специальным обращением

После нападения на Трампа.

Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением по поводу покушения на своего соперника во время президентских выборов, экс-президента Дональда Трампа.

«Мне провели брифинг по поводу стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. 

Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждём дальнейшую информацию. 

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться в его осуждении», — заявил Джо Байдэн.

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