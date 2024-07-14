Bloomberg: Китай создал неофициальную полицию в зарубежных странах для слежки за диаспорой 14.07.2024, 8:12

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Канада создала подробную карту теневых полицейских участков КНР за рубежом.

В Канаде, США, Италии, Германии и Великобритании Китай создал неофициальные полицейские участки. Цель – мониторинг и запугивание членов китайской диаспоры.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Канада сделала подробную карту того, что, по ее словам, является тайными полицейскими операциями Китая в пределах канадских границ.

Ожидается, что Оттава поделится своими выводами с G-7 в ближайшие недели и хочет изучить скоординированный ответ.

Представитель посольства Китая в Оттаве заявил, что «нет так называемых заграничных полицейских отделений».

Великобритания стремится координировать свои действия вместе с Канадой и другими членами G-7, сказал один из источников. Но согласование ответа может быть сложным, поскольку многие страны столкнулись с этой проблемой на уровне правоохранительных органов, однако они имеют разные правовые системы, отметил другой чиновник.

«Иностранное вмешательство любого рода абсолютно неприемлемо. Поскольку продолжаются расследования по иностранному вмешательству в Канаду, мы не будем давать дальнейшие комментарии», — заявил Жан-Себастьян Комо, спикер министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана.

Китай заявил, что центры, которыми якобы руководят местные волонтеры, а не полицейские, помогают гражданам Китая восстанавливать документы и предлагают другие услуги.

«Китай строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран», - заявил спикер посольства в Оттаве.

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