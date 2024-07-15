В Крыму возле аэродрома Бельбек вспыхнул пожар 15.07.2024, 19:01

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Во временно оккупированном Крыму днем понедельника, 15 июля, был замечен столб дыма. Вероятно, недалеко от аэродрома «Бельбек» произошел пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Как отмечают очевидцы, пока неизвестно, загорелась ли на том месте трава, или «горит что-нибудь интереснее». В то же время, пророссийские Telegram-каналы заявляют, что в Коктебеле пожар распространился на значительной площади Карадагского заповедника.

Там работают местные спасатели и привлечены около 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь возгорания составляет 2 гектара.

Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.

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