В Крыму возле аэродрома Бельбек вспыхнул пожар
- 15.07.2024, 19:01
Фото.
Во временно оккупированном Крыму днем понедельника, 15 июля, был замечен столб дыма. Вероятно, недалеко от аэродрома «Бельбек» произошел пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Как отмечают очевидцы, пока неизвестно, загорелась ли на том месте трава, или «горит что-нибудь интереснее». В то же время, пророссийские Telegram-каналы заявляют, что в Коктебеле пожар распространился на значительной площади Карадагского заповедника.
Там работают местные спасатели и привлечены около 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь возгорания составляет 2 гектара.
Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.