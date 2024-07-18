У Полины Шарендо-Панасюк диагностировали серьезное заболевание 5 18.07.2024, 12:33

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Полина Шарендо-Панасюк

В тюрьме оно может стать для политзаключенной смертельным.

У активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк диагностировали серьезное заболевание — хронический панкреатит средней степени тяжести.

Об этом сайту Charter97.org рассказал муж политзаключенной Андрей Шарендо. Активист «Европейской Беларуси» говорит, что о заболевании стало известно совершенно случайно:

— Власти скрывали эту информацию. Лукашисты отправили в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин стандартную отписку в ответ на мою жалобу, которую мы подавали в марте. В отписке они раскрыли информацию, что у Полины есть это заболевание.

Мы неоднократно обращались и в Департамент исполнения наказаний, и в саму колонию, чтобы узнать диагноз Полины, так как она давно жаловалась на боли в животе. Также известно, что она резко теряла вес, иногда весила меньше 50 килограммов.

Хронический панкреатит средней степени, как рассказал Андрей Шарендо, характеризуется прогрессирующими изменениями тканей поджелудочной железы:

— Она разрушается, это необратимый процесс. Отмечу, что у Полины не было ранее такого диагноза, у нее было более легкое заболевание — синдром Жильбера. Это заболевание, которое характеризуется неправильной работой печени. Полина должна была пить курс лекарств. Однако последние два года ей запрещали передавать любые медицинские препараты. Скорее всего, эта болезнь прогрессировала в хронический панкератит.

Медики говорят, что это заболевание может стать для Полины смертельным в тех условиях, в которых она находится. Больной с таким диагнозом должен постоянно находиться под наблюдением врачей, проходить специальную диету и лечение. Время у Полины практически на исходе. Нужно сделать все, чтобы она вышла на свободу и продолжила лечение.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

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