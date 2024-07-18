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Погода сыграла злую шутку с Лукашенко

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  • 18.07.2024, 13:28
  • 5,518
Погода сыграла злую шутку с Лукашенко

Теперь под ударом не только Гомельская область.

Утром 18 июля Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко об устранении в регионе последствий непогоду. И поставил задачу — к утру 19 июля завершить все работы по устранению последствий.

Но погода сыграла злую шутку с Лукашенко. Сегодня ливень обрушился на Минск. Целый ряд районов оказался под водой. Ливневнки не справились со стихией. Теперь устранять последствия непогоды придется не только в Гомельской области, но и Минске. Впрочем, на юге Беларуси также могут быть сюрпризы. Синоптики обещают грозы и сильный ветер в этой части страны.

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