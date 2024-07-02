Bloomberg: Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Bloomberg: Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты1
- 2.07.2024, 11:29
Стала известно цель такого шага.
Демократическая партия США может досрочно выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты. Таким образом демократы хотят положить конец внутрипартийным разговорам о замене Байдена после неудачных дебатов.
Партия может официально выдвинуть кандидатуру почти на месяц раньше запланированного. Об этом сообщает Bloomberg.
Потенциальной датой выдвижения Байдена называют 21 июля. В этот день комитет по проверке полномочий съезда Демократической партии соберется в виртуальном формате. Демократы уже планировали выдвинуть Байдена до своего съезда в августе, чтобы обеспечить его появление в избирательном бюллетене в Огайо, где крайний срок для выдвижения кандидатов был 7 августа.
При этом демократы опровергли, что раннее выдвижение кандидатуры якобы связано с последствиями выступления Байдена на дебатах. Директор по связям с общественностью Национального комитета Демократической партии Розмари Беглин заявил, что политическая сила уже несколько недель заявляла, что Национальный комитет Демократической партии проведет виртуальную встречу в преддверии очного съезда в связи с недобросовестными попытками Республиканской партии не допустить Джо Байдена к участию в голосовании на всеобщих выборах.
Фактическое выдвижение Байдена до съезда гарантирует, что он будет в избирательных бюллетенях штата Огайо. Это позволяет партии еще больше сплотиться вокруг своего кандидата, даже когда инсайдеры призывают его отойти в сторону ради нового кандидата после его выступления на дебатах 27 июня.