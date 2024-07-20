Белорусский врач объяснила, сколько дыни можно съесть в день

Белорусский врач объяснила, сколько дыни можно съесть в день6
- 20.07.2024, 19:18
- 1,742
Сезон уже скоро.
Совсем скоро начнется сезон дынь. Чем она полезна и как влияет на организм? Как правильно выбрать дыню? Кому она противопоказана?
На эти и другие вопросы ответила Ирина Губанова, врач-гастроэнтеролог.
Чем полезна дыня и как она влияет на организм?
Существует большое количество сортов дыни, отличающихся цветом, формой, вкусом, ароматом. Дыня практически на 90% состоит из воды, она богата витаминами А, С, Е, РР, В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота) и такими минералами, как железо, калий, натрий, фосфор, магний, кальций, цинк. Спелая мякоть дыни очень полезна, и ее регулярное употребление хорошо сказывается на работоспособности, общей сопротивляемости организма.
Дыня обладает мочегонным свойством, что способствует устранению отеков и снижению артериального давления. Она богата клетчаткой и в умеренных количествах улучшает пищеварение. Также в ней содержится большое количество антиоксидантов, что благоприятно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Входящий в состав дыни витамин А положительно влияет на здоровье глаз. Дыня также обладает антиатеросклеротическим действием, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные, что употребление дыни оказывает седативное воздействие на центральную нервную систему.
Сколько дыни можно съесть в день? Есть ли ограничения и почему?
Рекомендуется съедать до 500 грамм дыни в сутки в несколько приемов, желательно отдельно от основного приема пищи – за 2 часа до или после еды, так как избыточное употребление дыни за один раз может вызывать изжогу, вздутие, колики в животе, расстройство стула. Также не стоит употреблять ее на ночь, так как она обладает мочегонным эффектом. Лучше не сочетать дыню с молоком и молочнокислыми продуктами, это усилит газообразование и может вызвать послабление стула.
Кому противопоказана дыня? При каких заболеваниях дыню нужно есть с осторожностью?
Дыню, как и практически все свежие фрукты, овощи, ягоды, с осторожность нужно употреблять людям, страдающим обострением заболеваний органов пищеварения, особенно при язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, кишечных расстройствах. Нельзя есть дыню при острых кишечных инфекциях. Людям с сахарным диабетом дыню можно включать в рацион только по согласованию с врачом-эндокринологом, так как эти плоды содержат большое количество сахаров. С осторожностью – людям, склонным к гипотонии, так как за счет мочегонного эффекта дыня способствует снижению артериального давления. Пациентам с аллергическими реакциями или с явной аллергией на дыню этот продукт противопоказан. Не стоит употреблять дыню в период грудного вскармливания.
Можно ли давать дыню детям и с какого возраста?
Детям рекомендовано вводить дыню в рацион с двухлетнего возраста, начиная с 20 грамм в сутки, при отсутствии непереносимости данного продукта продолжают постепенное введение в рацион до 100 грамм в сутки в 2-3 приема.
Как правильно выбрать дыню? На что обратить внимание при покупке?
При выборе дыни следует обращать внимание на ее цвет: он должен быть насыщенным, в зависимости от сорта, кремового, желтого, оранжевого и даже интенсивно зеленого. На некоторых сортах есть «сеточка»: она должна быть четкой, плотной, возвышаться над поверхностью, кремового цвета.
Запах у дыни должен быть свежий и ароматный, от легкого до интенсивного в зависимости от сорта. Не должно быть посторонних неприятных запахов или гнили. Также важна целостность кожуры, отсутствие трещин, повреждений и следов гниения. Чем крупнее плод определенного сорта, тем он более спелый.
Опасно есть плоды с повреждённой кожурой, поскольку через неё в мякоть могут проникать болезнетворные микроорганизмы.
Как правильно хранить дыню, чтобы сохранить полезные свойства? Сколько хранится разрезанная дыня?
Целая дыня может храниться в среднем до 2-х недель в темном прохладном помещении или холодильнике. Разрезанную дыню хранить строго в холодильнике до 3-х суток, также дыню можно заморозить, при температуре -18 градусов срок ее хранения составит 12 месяцев.
В теплом помещении разрезанную дыню рекомендуется хранить не более двух часов. Перед употреблением дыню необходимо тщательно вымыть под проточной водой или специальными моющими средствами при сильном загрязнении.