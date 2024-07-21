«Я смотрю, он сидит на лавочке и надевает красные перчатки»1
- 21.07.2024, 9:42
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Свидетельница раскрыла детали убийства Фарион во Львове.
Свидетельница убийства языковеда, экс-нардепа Украины Ирины Фарион заявила о том, что в день стрельбы она сидела на лавочке возле дома бывшего нардепа и решила пройтись, потому что у нее затекли ноги.
«Я смотрю, он сидит на лавочке. Сидит, вытаскивает из сумочки перчатки, надевает красные перчатки», — рассказала она ТСН.
По ее словам, она повернулась и продолжила идти, при этом вскоре она заметила на улице и Фарион.
«А та дама была вышла и уже здесь ждала с чемоданом. И я слышу — бубух. Я оглянулась, а он побежал туда, а она здесь уже лежит», — рассказала женщина.
По ее словам, молодого человека соседи видели неоднократно — он приходил в течение двух недель.
«Сидел на лавочке в той шляпе, в том красном. Я говорила, что он подозрительный, я все время говорила», — вспомнила соседка Фарион.
Он говорит, что многие соседи жители замечали парня, но не представляли, что могут быть такие последствия.
Пожилая женщина также добавила, что местные жители говорили с подозрительным незнакомцем. Его спрашивали, почему он сидит на одном месте, ничего не пьет и не ест. Молодой человек отвечал, что «уже пообедал».