Украинские моряки уничтожили беспилотник хуситов в Красном море
- 23.07.2024, 15:58
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Террористы не успели добраться до цели.
Украинский экипаж контейнеровоза в Красном море сумел уничтожить морской дрон хуситов, используя только стрелковое оружие. Экипажу удалось ликвидировать вражеский дрон, несмотря на ограниченные ресурсы.
Впечатляющее видео, запечатлевшее момент попадания и взрыва дрона хуситов, опубликовало издание Navy Lookout.
На видео видно, как морской дрон преследует контейнеровоз, а члены экипажа открывают огонь из стрелкового оружия. Несколько точных выстрелов приводят к взрыву дрона, который так и не успевает достигнуть судна и нанести ему ущерб.
Внимание! На видео нецензурная лексика!
BZ to Ukrainian crew of a container ship sailing through the Red Sea.— Navy Lookout (@NavyLookout) July 23, 2024
Destroyed a Houthi one-way attack USV by rifle fire. pic.twitter.com/PjBi2s2AQr