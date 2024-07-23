Украинские моряки уничтожили беспилотник хуситов в Красном море 23.07.2024, 15:58

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Террористы не успели добраться до цели.

Украинский экипаж контейнеровоза в Красном море сумел уничтожить морской дрон хуситов, используя только стрелковое оружие. Экипажу удалось ликвидировать вражеский дрон, несмотря на ограниченные ресурсы.

Впечатляющее видео, запечатлевшее момент попадания и взрыва дрона хуситов, опубликовало издание Navy Lookout.

На видео видно, как морской дрон преследует контейнеровоз, а члены экипажа открывают огонь из стрелкового оружия. Несколько точных выстрелов приводят к взрыву дрона, который так и не успевает достигнуть судна и нанести ему ущерб.

Внимание! На видео нецензурная лексика!

BZ to Ukrainian crew of a container ship sailing through the Red Sea.



Destroyed a Houthi one-way attack USV by rifle fire. pic.twitter.com/PjBi2s2AQr — Navy Lookout (@NavyLookout) July 23, 2024

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