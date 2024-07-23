Политолог: Харрис станет проблемой для Лукашенко и Путина 23.07.2024, 16:34

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Российская пропаганда уже боится ее больше, чем Клинтон в 2016-м.

Вице-президент США Камала Харрис, скорее всего, станет кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Как изменится президентская гонка? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Что касается содержания этой кампании, думаю, что больших изменений не будет. До сих пор мы наблюдали конфронтацию между двумя партиями.

Что касается демократов, то они сейчас будут подгонять эту кампанию к личным характеристикам Харрис. Это может усложнить команде Трампа ситуацию. Ведь они уже воспользовались физическим состоянием Джо Байдена, активно проводя на этом кампанию. Теперь же ситуация меняется. Харрис очень энергичный, молодой (по сравнению с Трампом) человек.

Команда Трампа сейчас будет вырабатывать какую-то стратегию противостояния Камале Харрис. Думаю, что будут педалировать темы, связанные с идентичностью, мультикультурализмом, отношением к мигрантам и прочее.

К слову, сегодня я прочитал довольно резкое высказывание Харрис о Трампе, что он «осужденный преступник», а она была прокурором, боролась с преступниками. Харрис может более выразительно использовать этот элемент в своей кампании.

— Чего ждать от Камалы Харрис, если ей удастся стать президентом США?

— Она еще не стала официальным кандидатом, нужно подождать. Очень важно еще и то, кто будет ее вице-президентом. Это важно с точки зрения поддержки, потому что если тот, кто станет вице-президентом будет со специфическими характеристиками, то это может ей или помочь, или навредить в разных сегментах.

Поясню: сейчас высказываются предположения, что ее кандидатом на вице-президента станет Джош Шапиро. Его еврейское происхождение может, с одной стороны, успокоить избирателей демократической партии, среди которой много евреев, но в некоторых «swing state» (колеблющихся штатах — прим.) может повлиять отрицательно из-за резко антиизраильской позиции многих избирателей арабского происхождения или мусульманского вероисповедания

Если говорить о том, каким Харрис будет президентом, то во внутренней политике она будет поддерживать все, что связано с реализацией прав человека, в частности — прав женщин, мигрантов и прочее.

Что касается международной политики, думаю, что она будет продолжать политику Байдена в основных контурах: сотрудничество с Европой, поддержка союзников по НАТО и Украины. Что касается Израиля, то в стратегических интересах США иметь такого союзника на Ближнем Востоке, поэтому ожидаема его поддержка и со стороны новой администрации демократов.

Посмотрим, все может произойти. Но она человек с предсказуемой линией, что отличает ее от непредсказуемого Трампа. Верит ли он сам в то, о чем говорит?

— Будет ли она проблемой для режимов Лукашенко и Путина?

— Думаю, что будет. Я краем глаза обратил внимание, что российские каналы называют Харрис чуть ли не исчадием ада. Ее боятся даже больше, чем Хилари Клинтон в 2016-ом. Это показательно.

Демократические силы Беларуси могут надеяться на то, что поддержка будет на уровне теперешней, а может и усилится. Будут предприняты конкретные шаги для ослабления режима Лукашенко и поддержки белорусов.

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