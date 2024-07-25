В Азовском море исчезли российские корабли
- 25.07.2024, 10:52
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После удара ВСУ по порту «Кавказ».
ВСУ удалось уничтожить в порту «Кавказ» третий паром РФ — «Славянин», который агрессор использовал для обеспечения военной логистики — после этого в Азовском море исчезли все российские корабли. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет unian.net.
Он подчеркнул, что в Азовском море сейчас не фиксируется пребывание российских военных кораблей.
«Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то сейчас решили покинуть акваторию», — добавил Плетенчук.
«Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это, конечно, в первую очередь, повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль — провели радиус и поняли, что, видимо, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому — это единственная причина, и это единственный язык, который понимает наш враг, — язык силы», — подчеркнул Плетенчук.