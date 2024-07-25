Нетаньяху произнес жесткую речь в Конгрессе США 25.07.2024, 16:03

Антиизраильских протестующих в США он назвал «полезными идиотами Ирана».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в Конгрессе США резко раскритиковал протесты против продолжающейся войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа, назвав антиизраильских протестующих «полезными идиотами Ирана», пишет CNN.

По словам премьера, «многие предпочитают поддерживать зло», и те, кто протестуют против войны Израиля, «поддерживают ХАМАС, насильников и убийц».

«У меня есть послание для этих протестующих: Если тираны из Тегерана, которые вешают геев на подъемные краны и убивают женщин за то, что те не покрывают волосы, хвалят, поощряют и финансируют вас, вы официально стали полезными идиотами Ирана», — сказал Нетаньяху.

В целом почти часовое обращение Нетаньяху «прозвучало воинственно», указывает CNN. Он поклялся «бороться до тех пор, пока Израиль не одержит победу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com