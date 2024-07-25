Нетаньяху произнес жесткую речь в Конгрессе США
- 25.07.2024, 16:03
Антиизраильских протестующих в США он назвал «полезными идиотами Ирана».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в Конгрессе США резко раскритиковал протесты против продолжающейся войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа, назвав антиизраильских протестующих «полезными идиотами Ирана», пишет CNN.
По словам премьера, «многие предпочитают поддерживать зло», и те, кто протестуют против войны Израиля, «поддерживают ХАМАС, насильников и убийц».
«У меня есть послание для этих протестующих: Если тираны из Тегерана, которые вешают геев на подъемные краны и убивают женщин за то, что те не покрывают волосы, хвалят, поощряют и финансируют вас, вы официально стали полезными идиотами Ирана», — сказал Нетаньяху.
В целом почти часовое обращение Нетаньяху «прозвучало воинственно», указывает CNN. Он поклялся «бороться до тех пор, пока Израиль не одержит победу».