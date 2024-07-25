Суда с грузами из России стали главными жертвами атак хуситов вопреки обещаниям Путину 2 25.07.2024, 21:06

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Не помогают и сигналы «русские на борту».

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали больше всего торговых судов, перевозившие российские товары, чем корабли из других стран, несмотря на гарантии безопасного прохода, пишет Bloomberg.

В начале года повстанцы заявляли, что не будут атаковать российские и китайские суда, но из 83 кораблей, пострадавших от атак в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года, 19% из них вышли из российских портов. Все суда, на которые нападали хуситы, были нефтяными танкерами и контейнеровозами. Кроме кораблей, покинувших российские порты, повстанцы нападали на суда, вышедшие из гаваней Сингапура, таких инцидентов было 11%.

Агентство уточняет, что хуситы не стреляли по кораблям, которые шли под российским флагом, но нападали на суда с моряками — гражданами РФ. При этом многие корабли перед атакой передавали спутниковые сигналы «экипаж из России» и «на борту русские».

На прошлой неделе повстанцы атаковали сразу два судна с российскими грузами. Первым под удар попало судно Bentley I, принадлежащее Израилю и плавающее под флагом Панамы, которое перевозило растительное масло из России в Китай. Хуситы направили к нему один катер-беспилотник со взрывчаткой и две небольшие заминированные лодки, а затем запустили в сторону судна баллистическую ракету. Однако нанести ущерб танкеру у них не получилось.

После этого повстанцы обстреляли и повредили дистанционно управляемой лодкой нефтяной танкер Chios Lion, зарегистрированный на Маршалловых Островах и плавающий под флагом Либерии. Танкер перевозил 100 тыс. тонн сырой нефти из порта Туапсе в Краснодарском крае.

В июне йеменские повстанцы потопили в Красном море греческое торговое судно Tutor, перевозившее российский уголь из порта Усть-Луга в Иордан. Балкер подвергся обстрелу в 120 км к юго-западу от города Ходейда. После атаки экипаж судна эвакуировали на американский ракетный крейсер Philippine Sea, а сам балкер бросили дрейфовать.

Йеменские повстанцы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, начали атаковать проходящие мимо побережья страны торговые суда дронами и ракетами в ноябре 2023 года. Они делают это в ответ на военную операцию, которую Израиль организовал в секторе Газа. В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что они обстреляли уже около 130 кораблей, и пообещал увеличить частоту атак.

При этом хуситы договаривались с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда. Однако сразу после этого повстанцы выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu, который следовали из российского порта и, вероятно, перевозил российскую нефть.

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