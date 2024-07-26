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В оккупированной Авдеевке вспыхнула эпидемия холеры

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  • 26.07.2024, 11:43
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В оккупированной Авдеевке вспыхнула эпидемия холеры

Город закрыт на въезд и выезд.

В оккупированной россиянами Авдеевке Донецкой области началась эпидемия холеры, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Об этом он сказал 25 июля в эфире телемарафона, который транслирует ICTV.

Оккупанты захватили Авдеевку в феврале 2024 года. По словам Барабаша, первые месяцы после этого россияне пытались запустить коммунальные службы, люди разгребали проездные дороги и за это им платили по 5 тыс. рублей.

«Уже две недели этого не происходит, потому что – у нас есть информация из нескольких источников – в городе эпидемия холеры. Город сейчас закрыт на въезд из Донецка. Людей оттуда не выпускают», – отмечает Барабаш.

По его данным, представители оккупационных властей завозят продукты питания в спецкостюмах и противогазах, оставляют гуманитарную помощь и быстро выезжают.

«Очень много бездомных собак, которые кидаются на людей. Передают, что сильная вонь стоит от тел погибших. И никто ничего не разбирает. Поэтому, видимо, и произошла эпидемия холеры. Город сейчас закрыт и там происходит, можно сказать, эпидемиологическая катастрофа», – сказал Барабаш.

По его словам, на момент, когда силы обороны отошли от Авдеевки, в городе оставалось примерно 700 человек.

«А сейчас, по нашим данным, хотя информация оттуда поступает очень точечно, в малом объеме, в городе остается 400–450 человек. Многие из тех, кто ждали прихода оккупационных войск, уже разочарованы», – сказал глава ГВА.

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