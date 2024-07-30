На Припяти выловили огромного сома 30.07.2024, 20:03

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Момент борьбы рыбака с гигантской рыбиной попал на видео.

На солидный улов обратил внимание популярный инстаграм-блог «Рыбалка в Беларуси». Рыбак из Минска Алексей Астюкевич поймал на Припяти гигантского сома. Длина такого экземпляра составила 227 см.

Сам момент борьбы рыбака с огромной рыбиной изображен на видео. Ролик был опубликован в понедельник и уже собрал больше 200 тыс. просмотров.

«Можно заканчивать рыболовную карьеру. Больше уже не будет», — написал под видео мужчины один из пользователей TikTok.

По информации аккаунта «Рыбалка Беларуси», Алексей поймал сома на квок (колотушка, производящая булькающие звуки при ударе по воде. Используют при ловле на сома), наживка — ракушка. Вес — 64,3 кг.

— Сома поймал в это воскресенье. Поклевка произошла в 6:30 утра. Борьба длилась около минут 10. Снасти были готовы, с большим запасом прочности, поэтому я форсировал вываживание (вываживать — вытягивать попавшуюся рыбу, подкручивая и отпуская леску. — Прим.), чтобы сом не ушел в корчи и не оборвал леску, — рассказал журналисту Onliner Алексей.

Я шел к этому улову не один год: изучал дополнительную информацию, подбирал дорогостоящие снасти, чтобы в момент поклевки и борьбы был шанс рыбу вытянуть. Прежде я ловил сомов поменьше, и таких впечатляющих экземпляров не было.

Само видео снимали рыбаки, которые стояли рядом. Уже после созвонился с ними, и мне прислали сам момент вываживания.

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