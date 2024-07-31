В Минске через 45 лет сыграют матч, который не состоялся из-за унесшей жизни футболистов «Пахтакора» авиакатастрофы 31.07.2024, 3:44

11 августа в столице соберутся ветераны ташкентской команды и минского «Динамо».

Одна из самых страшных трагедий в летописи советского спорта случилась 11 августа 1979 года. В небе над украинским городом Днепродзержинск (ныне Каменское) столкнулись два пассажирских лайнера ТУ-134. Все 178 находившихся на бортах самолетов человек погибли. Среди них – 17 игроков и членов тренерского штаба футбольного клуба «Пахтакор». Ташкентская команда летела в белорусскую столицу на календарный поединок с минским «Динамо».

Ровно через 45 лет, 11 августа 2024 года, в Минске соберутся ветераны «Пахтакора», в том числе не полетевшие роковым рейсом футболисты состава-1979. А также ветераны минского «Динамо», не дождавшиеся друзей-соперников в тот черный день. Некоторые из них выйдут на поле. Среди участников «Матча памяти» – пахтакоровцы Ахмад Убайдулаев, Рустам Мирсадыков, Геннадий Денисов, Марат Кабаев, Игорь Шквырин, Фарход Магомедов, Анатолий Соловьев, Александр Журавлев, Эркин Вахидов, Игорь Поваляев, Ринат Файрузов, Олег Синелобов, Олег Сабиров. Почетными гостями мероприятия станут вдовы и дети разбившихся спортсменов, а также звезды сборной СССР московские спартаковцы Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин.

Динамовцев в акции представят Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев, Анатолий Байдачный, Сергей Боровский, Игорь Гуринович, Юрий Трухан, Людас Румбутис, Игорь Белов, Юрий Курбыко, Виктор Шишкин, Валерий Шавейко, Владимир Курнев, Георгий Кондратьев, Валерий Мельников, Александр Алексейчиков, Леонид Василевский, Анатолий Усенко. Встреча пройдет при участии футболистов клуба FC DMedia.

Добавим, что матч будет организован в ретро-формате - с афишами, пригласительными, формой в стилистике 42-го первенства Советского Союза в высшей лиге, сообщает сайт АБФФ.

«Матч памяти» состоится на стадионе «Динамо-Юни» и начнется в 16.30. Вход свободный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com