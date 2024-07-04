Ночная атака: в Киеве прогремели взрывы
- 4.07.2024, 7:40
- 2,150
Россия ударила волнами «Шахедов».
В Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки. После этого в столице были слышны взрывы, идет работа сил и средств ПВО из-за фиксации дронов-камикадзе врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и собственного корреспондента.
Сигнал тревоги раздался в украинской столице около 4:13.
В администрации призвали жителей и гостей Киева срочно отправляться в укрытие гражданской защиты.
После этого в городе были слышны взрывы.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву и в области работают силы и средства противовоздушной обороны.
Отметим, что, кроме Киева, воздушная тревога также продолжается с позднего вечера в нескольких областях. Причиной является очередная атака противника с применением ударных беспилотников типа «Шахед».
Данные о движении дронов-камикадзе
Так, в 04:36 в командовании Воздушных сил ВСУ предоставили новые данные о движении «Шахедов»:
дроны-камикадзе южнее Киева направляются на запад,
вражеские БпЛА фиксируются на границе Сумской и Черниговской областей - курс западный/юго-западный,
ударные беспилотники в южной части Харьковской области направляются на юг.
Отбой тревоги
Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.
«Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию», - добавили в администрации.