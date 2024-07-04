Ночная атака: в Киеве прогремели взрывы 4.07.2024, 7:40

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Россия ударила волнами «Шахедов».

В Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки. После этого в столице были слышны взрывы, идет работа сил и средств ПВО из-за фиксации дронов-камикадзе врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и собственного корреспондента.

Сигнал тревоги раздался в украинской столице около 4:13.

В администрации призвали жителей и гостей Киева срочно отправляться в укрытие гражданской защиты.

После этого в городе были слышны взрывы.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву и в области работают силы и средства противовоздушной обороны.

Отметим, что, кроме Киева, воздушная тревога также продолжается с позднего вечера в нескольких областях. Причиной является очередная атака противника с применением ударных беспилотников типа «Шахед».

Данные о движении дронов-камикадзе

Так, в 04:36 в командовании Воздушных сил ВСУ предоставили новые данные о движении «Шахедов»:

дроны-камикадзе южнее Киева направляются на запад,

вражеские БпЛА фиксируются на границе Сумской и Черниговской областей - курс западный/юго-западный,

ударные беспилотники в южной части Харьковской области направляются на юг.

Отбой тревоги

Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.

«Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию», - добавили в администрации.

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