На выборах в Британии разгромно побеждают лейбористы
- 5.07.2024, 7:35
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Стало известно, кто может стать премьер-министром.
В Британии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, по данным экзит-полов, лейбористы побеждают с убедительным большинством в 170 мандатов. Новым премьером может стать сэр Кир Стармер вместо Риши Сунака.
Об этом сообщает BBC.
По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы, судя по всему, будут иметь в парламенте только 131 депутата, что является наименьшим показателем в послевоенной истории Великобритании.
Ожидается, что либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.
Лидерами станут представители Лейбористской партии, которые будут иметь в парламенте 410 членов.
Согласно данным экзит-пола, Шотландская национальная партия сократится до 10 депутатов, а Reform UK получит 13 депутатов.
А «Партия зеленых Англии и Уэльса», скорее всего, удвоит количество депутатов до 2. Plaid Cymru получит 4 депутата. Остальные, по прогнозам, получат 19 мест.
Реакция либерал-демократов и консерваторов
Следует заметить, что либерал-демократы считают такие результаты выборов лучшими за столетие. Такую мысль озвучил лидер либерал-демократов Эд Дэйви, реагируя на данные экзит-пола.
«Похоже, мы получили больше мест, чем на любых всеобщих выборах за последние 100 лет», - сказал он и добавил, что впереди еще долгий путь, но «я очень горжусь нашей партией».
Между тем, министр труда и пенсий Консервативной партии Мел Страйд сказал BBC Radio 4, что это «очень трудный момент» для консерваторов.