Белорус выловил в Немане двухметрового сома 5.07.2024, 13:59

иллюстративное фото

Весом 75 килограмм.

Белорус выловил в реке Неман в Гродненской области огромного сома: длина — 2 метра 25 сантиметров, вес — 75 килограммов. Рыбак поделился фото, а также рассказал, какую наживку использовал.

Александр (так зовут рыбака) похвастался уловом в одном из тематических чатов в мессенджере. Однако деталей рыбалки привел мало. Известно, что сом попался недалеко от города Мосты в Гродненской области.

Рыба клюнула на рыбу: белорус использовал наживку из густеры (200 граммов). Что Александр сделал с сомом, точно неизвестно. Один из пользователей Instagram в комментарии к публикации NewGrodno.by написал, что рыбу отпустили.

«Мутация! Чем он там питался, в Немане?» — поинтересовалась другая комментаторша. Третий отметил, что в реке «хорошая аура», если такая рыба вырастает.

«Теперь я точно плавать не буду», — испугался пользователь Instagram.

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