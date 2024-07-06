Уничтожение Крымского моста: командующий ВМС ВСУ сделал интересное заявление 1 6.07.2024, 16:25

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В это же время РФ пытается выстраивать очередные «заборы».

Незаконно построенный оккупационными властями Крымский мост нужно уничтожить, потому что это логистическая цепь противника.

Об этом заявил вицеадмирал, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

- Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора, и она должна быть обезврежена. Поэтому есть такая цель, потому что по нему идет поставка. Пожалуй, уже и не в таких объемах, которые были в 2022 году, но она остается цепью снабжение для оккупационных войск. И для военных — это будет военная цель, она остается ею, — объяснил лаконично командующий ВМС.

Напомним, что россияне пытаются обезопасить Крымский мост от предстоящей атаки. Да, они пытается выстраивать очередные «заборы» защиты.

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