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Из Беларуси в Польшу снова образовалась очередь из легковушек

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  • 8.07.2024, 13:34
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Из Беларуси в Польшу снова образовалась очередь из легковушек

В обратном направлении — увеличилась еще больше.

После выходных снова вернулась очередь из легковушек на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» («Тересполь»), пишет zerkalo.io со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

В пятницу, 5 июля, очередь из легковушек на выезд из Беларуси в Польшу отсутствовала. А уже в понедельник, 8 июля, выезда в соседнюю страну ожидают 150 легковых авто. Более спокойная ситуация на границе с Литвой — здесь стоят 40 легковушек, в Латвию очередь отсутствует.

С начала года на белорусско-польской границе очереди из легковушек не было лишь семь дней в январе (1, 17, 18, 19, 20, 21, 28), три дня в марте (9, 30, 31), по два дня в апреле (29, 30) и мае (1, 2). Антирекорд по длине колейки был установлен 8 апреля, когда в пункте пропуска «Брест» стояло 500 авто.

Очереди из автобусов на выезд из Беларуси в Польшу по-прежнему сохраняются. По состоянию на 12.00 8 июля в пункте пропуска «Брест» стояли 38 автобусов.

Скопление грузовых авто фиксируется на въезд в Евросоюз на всех направлениях: в «Григоровщине» стоит 570 фур, в «Каменном Логе» — 400, в «Беняконях» — 490.

С польской стороны границы очередь увеличилась. По данным мониторинга Налоговой администрации Польши на 10.00 8 июля, в пункте пропуска «Тересполь» среднее время пересечения границы для легковушек составляло 14 часов.

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