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Появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

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  • 1.08.2024, 8:06
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Появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

Сработает ли 5-я статья устава Альянса?

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный согласен с мнением о том, что Россия может развязать против НАТО боевые действия лишь локального уровня, чтобы у Альянса не было предпосылок для применения 5-й статьи о коллективной обороне.

«Да, Россия сможет пойти на агрессию только локального уровня», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт считает, что у Москвы есть два инструмента давления на Запад: демонстрация того, что НАТО не способно применить 5-ю статью Альянса, и ядерное оружие.

«Например, кроме эпизода в Афганистане, НАТО не применяло эту статью. И есть большие сомнения относительно запуска коллективной обороны в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, который будет настаивать на определенных обязательствах стран-участниц блока», - говорит он.

По словам собеседника, Россия будет продолжать шантажировать НАТО «недееспособностью» блока и угрозами применить ядерное оружие.

«Но пока я не вижу предпосылок для реализации этих запугиваний. Потому что если Москва прибегнет к таким шагам, она потеряет свои инструменты шантажа. К тому же ситуация для России ухудшается, и она рассчитывает на то, что в случае заморозки войны санкции в отношении Москвы будут ослаблены, что позволит восстановить экономику и вооруженные силы», - добавил Розумный.

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