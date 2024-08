Новая удивительная теория объясняет, что принесло жизнь на Землю 6 1.08.2024, 12:40

2,952

И это не астероиды.

Команда исследователей из Гарварда установила, что молния могла способствовать созданию появлению жизни на Земле, пишет New Voice.

В течение длительного времени ученые выясняли, что могло помочь создать элементы, необходимые для возникновения жизни на Земле. Отдельные теории предполагали, что астероиды или кометы должны были повлиять. Однако большая группа химиков из Гарвардского университета нашла доказательства еще одной теории, которая предполагает, что удары молнии в землю могли помочь в создании главных компонентов жизни.

В статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ученые описали эксперимент, который имел целью воссоздать условия на Земле в ранние времена и изучить химические реакции в результате имитации ударов молнии. Исследовательская группа создала лабораторную биосферу и смоделировали удары молнии в воздух, по воде и суше в контролируемой среде. Далее исследовали полученные продукты ударов, особенно те, что попали в воду.

Во время экспериментов команда обнаружила, что углерод превратился в окись углерода и муравьиную кислоту, а азот — в нитрит, нитрат и аммоний.

Исследователи добавили в свою виртуальную среду минералы, похожие на те, что были найдены в горных породах ранней Земли. Затем они повторили смоделированные удары молнии и обнаружили, что образовались сульфидные минералы, подобные тем, которые часто встречаются вблизи извержений вулканов. Также обнаружили увеличение производства аммиака, который также является важным для обеспечения жизни на Земле.

Ученые предполагают, что их выводы указывают на то, что удары молнии из облака в землю с большей вероятностью способствовали бы появлению жизни на Земле, чем кометы, астероиды или удары молнии из облака в облако.

