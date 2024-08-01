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Стало известно, кто находился на борту сбитого дроном российского вертолета Ми-8

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  • 1.08.2024, 14:07
  • 9,854
Стало известно, кто находился на борту сбитого дроном российского вертолета Ми-8

Все они погибли.

В среду, 31 июля вблизи оккупированного Донецка потерпел крушение вертолет Ми-8 Росгвардии. По предварительным данным, на его борту находилось 20 человек. Это экипаж и раненые оккупанты, которых транспортировал вертолет. Все они погибли. Журналист Юрий Бутусов опубликовал фото одного из погибших.

Это борттехник Олег Ртищев из станицы Багаевская Ростовской области.

В одной из групп соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о катастрофе транспортного вертолета Ми-8 недалеко от Донецка. В нем говорилось о том, что на борту находился житель Каменска-Шахтинского Иван П., а также командир медицинского взвода старший лейтенант Тагадрян Георгий Георгиевич.

В комментариях под сообщением корреспондент Владимир Ртищев сообщил, что борттехником на этом Ми-8 был его брат Олег.

Напомним, 31 июля вблизи оккупированного Донецка прогремели взрывы. Telegram-каналы сообщали о падении вертолета Ми-8. Предполагалось, что он стал жертвой «дружественного огня».

Однако, по данным издания Forbes, Ми-8 мог поразить украинский килограммовый дрон. Оператору беспилотника понадобилось по меньшей мере 10 месяцев попыток, прежде чем удалось попасть во вражеский вертолет.

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