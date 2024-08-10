Уничтожили «жирную цель»: новые детали удара по аэродрому в Липецке 10.08.2024, 13:56

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Возможности российской авиации существенно уменьшились.

В результате удара Сил обороны по российскому аэродрому в Липецке могло быть уничтожено от 700 до 1 000 авиабомб и крылатых ракет, которые РФ использует для атак на Украину. Уже подтверждено, что склад с боеприпасами и авиационными средствами поражения полностью уничтожен. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, аэродром в Липецке является большой авиабазой, которая уже давно функционирует. Также он отметил, что там расположен четвертый учебный авиацентр.

Мусиенко подчеркнул, что этот авиацентр специализируется на переобучении и повышении квалификации пилотов самолетов типа Су, а также на анализе боевого применения и совершенствовании этих самолетов.

«Это инновационно-инженерные центры, которых в РФ - единицы», - сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что подобный центр есть в Ахтубинске, где также был атакован аэродром, в результате чего уничтожен самолет Су-57 пятого поколения и поврежден еще один.

Что касается аэродрома в Липецке, там были дислоцированы российские самолеты Су, а также МиГ-29 и другие.

«Из Липецка осуществлялись вылеты боевой российской авиации носителей управляемых авиабомб самолетов Су-34, которые наносили удары по боевым позициям украинских войск и по мирным городам, по гражданским целям, по Харькову и не только. То есть, они запускали эти авиабомбы. И, соответственно, под эти действия был накоплен определенный запас, чтобы самолеты, которые дислоцировались именно в Липецке, могли достаточно быстро его использовать и расходовать. На сегодня, по разным оценкам, известно, что там могло быть уничтожено от 700 до 1 000 авиабомб», - отметил спикер.

Мусиенко отметил, что это довольно значительное количество. И это не учитывая других авиационных средств поражения, таких как крылатые ракеты класса «воздух-воздух» и, вероятно, «воздух-земля» Х-59 и Х-69, которые также используются самолетами типа Су для нанесения ударов по территории Украины.

Говоря о разрушении хранилищ авиабомб и боеприпасов на аэродроме, эксперт подчеркнул, что уже появляются спутниковые снимки, которые свидетельствуют о полном уничтожении и выгорании всех объектов.

«То есть абсолютно все помещения, где могли храниться, все ангары, - это все уничтожено. Пока продолжается ликвидация всех последствий, поскольку там кое-где еще детонируют боеприпасы до сих пор. И в полной мере сказать о том, какие самолеты поражены, какие уничтожены или повреждены, сейчас еще преждевременно. Пока можно с уверенностью говорить о том, что склад с боеприпасами, с авиационными средствами поражения действительно уничтожен. О других повреждениях уже в ближайшее время можно будет узнать, когда они будут верифицированы. Но думаю, что учитывая масштабы пожара и детонации, взрывов, они точно есть», - резюмировал спикер.

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