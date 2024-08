Названы суперпродукты, которые снизят холестерин и улучшат самочувствие 2 10.08.2024, 16:25

5,284

Диетологи советуют обязательно включить их в рацион.

Высокий уровень холестерина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому для тех, кто стремится поддерживать свое самочувствие в норме, важно знать, какие продукты помогут справиться с этим «врагов».

Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает Eat This Not That.

Опасности повышенного холестерина

Избыток холестерина в крови может увеличить риск таких заболеваний, как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Уровень холестерина может повышаться из-за ряда факторов, включая:

• Неправильное питание

• Недостаток физической активности

• Наследственная предрасположенность и определенные заболевания

• Возрастные изменения

• Курение

Продукты, способствующие снижению уровня холестерина

Некоторые продукты могут помочь вам контролировать уровень холестерина естественным образом, обеспечивая не только вкусные, но и полезные варианты питания.

Вот что рекомендуется включить в свой рацион:

• Бобовые: Содержащаяся в них клетчатка эффективно помогает бороться с холестерином.

• Грибы: Они богаты хитином, который поддерживает здоровье организма.

• Орехи макадамия: Эти орехи известны своим высоким содержанием антиоксидантов, пищевых волокон и фитостеролов.

• Чернослив: Способствует снижению воспаления и уровня холестерина.

• Овес: Улучшает пищеварение благодаря полезным веществам.

• Авокадо: Не только снижает уровень «плохого» холестерина, но и может помочь в снижении веса.

• Чеснок: Содержит алицин, который поддерживает здоровье сердца.

• Побеги бамбука: Полезны для контроля холестерина и поддержания сердечно-сосудистой системы.

• Маргарин с фитостеролами: Альтернатива обычному маслу, способствующая снижению холестерина.

• Жирная рыба: Богата Омега-3, что помогает снизить уровень холестерина.

• Ячмень: Источник пищевых волокон, витаминов и минералов.

• Яблоки: Обогащены растительной клетчаткой.

• Черника: За счет высокого содержания растворимой клетчатки и антиоксидантов помогает контролировать холестерин.

Однако важно помнить, что не все продукты подходят каждому человеку. Прежде чем вносить изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности и потребности вашего организма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com