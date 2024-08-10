Названы суперпродукты, которые снизят холестерин и улучшат самочувствие

Названы суперпродукты, которые снизят холестерин и улучшат самочувствие2
- 10.08.2024, 16:25
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Диетологи советуют обязательно включить их в рацион.
Высокий уровень холестерина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому для тех, кто стремится поддерживать свое самочувствие в норме, важно знать, какие продукты помогут справиться с этим «врагов».
Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает Eat This Not That.
Опасности повышенного холестерина
Избыток холестерина в крови может увеличить риск таких заболеваний, как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Уровень холестерина может повышаться из-за ряда факторов, включая:
• Неправильное питание
• Недостаток физической активности
• Наследственная предрасположенность и определенные заболевания
• Возрастные изменения
• Курение
Продукты, способствующие снижению уровня холестерина
Некоторые продукты могут помочь вам контролировать уровень холестерина естественным образом, обеспечивая не только вкусные, но и полезные варианты питания.
Вот что рекомендуется включить в свой рацион:
• Бобовые: Содержащаяся в них клетчатка эффективно помогает бороться с холестерином.
• Грибы: Они богаты хитином, который поддерживает здоровье организма.
• Орехи макадамия: Эти орехи известны своим высоким содержанием антиоксидантов, пищевых волокон и фитостеролов.
• Чернослив: Способствует снижению воспаления и уровня холестерина.
• Овес: Улучшает пищеварение благодаря полезным веществам.
• Авокадо: Не только снижает уровень «плохого» холестерина, но и может помочь в снижении веса.
• Чеснок: Содержит алицин, который поддерживает здоровье сердца.
• Побеги бамбука: Полезны для контроля холестерина и поддержания сердечно-сосудистой системы.
• Маргарин с фитостеролами: Альтернатива обычному маслу, способствующая снижению холестерина.
• Жирная рыба: Богата Омега-3, что помогает снизить уровень холестерина.
• Ячмень: Источник пищевых волокон, витаминов и минералов.
• Яблоки: Обогащены растительной клетчаткой.
• Черника: За счет высокого содержания растворимой клетчатки и антиоксидантов помогает контролировать холестерин.
Однако важно помнить, что не все продукты подходят каждому человеку. Прежде чем вносить изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности и потребности вашего организма.