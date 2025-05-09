Разоблачение Великой Отечественной лжи России 3 Гарри Каспаров

9.05.2025, 10:25

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Гарри Каспаров

Единственный шанс на мир для Украины и свободу для РФ – это решительная победа Киева.

Если Дональд Трамп преуспеет в своем последнем донкихотском подвиге – назначив 8 мая национальным праздником под названием «День Победы во Второй мировой войне», – он может, в конечном итоге, ввязаться в драку с Владимиром Путиным. Все хорошие русские и бывшие советские люди знают, что, по мнению Кремля, День Победы – не 8 мая, когда западные союзники отмечают свой триумф над нацистской Германией, а 9 мая.

Почему советское празднование отдельное? 8 мая – единственный настоящий День Победы, но на протяжении десятилетий Запад развлекался политически удобными выдумками об «особой роли» СССР во Второй мировой войне – или «Великой Отечественной войне», как Россия избирательно описывает историю, которую она хотела бы, чтобы помнили другие. Поскольку российские войска дубасят Украину, а некоторые поднимают флаг серпа и молота своих предшественников во Второй мировой войне, то пришло время положить конец этой Великой Отечественной лжи.

Самая большая ложь заключается в том, что Советский Союз вообще следует причислять к союзникам. Конечно, мы могли бы назвать СССР соучастником войны США и Великобритании после 1941 года, когда Германия вторглась. И 1941 год является удобной отправной точкой для российского режима, чтобы вспомнить войну. Но в августе 1939 года Советы и нацисты заключили сделку, которая позволила им начать войну в Европе как партнерам. Печально известный пакт Молотова-Риббентропа разделил Польшу между двумя диктатурами и передал Финляндию, Балтийские страны и Молдову Советскому Союзу.

Иосиф Сталин был настолько полон решимости подписаться под нацистским завоеванием Европы, что он уволил своего министра иностранных дел Максима Литвинова, еврея, который выступал за коллективное соглашение о безопасности с Великобританией и Францией, и человека, которого, естественно, презирали в Берлине. Заняв место Литвинова, Вячеслав Молотов заметил, что «евреи составляли абсолютное большинство в руководстве [советского МИД] и среди послов. Это было нехорошо». Месяц спустя Вермахт и Красная Армия прошли совместным парадом в городе Брест-Литовске после совместного завоевания Польши. Любопытно, что российское правительство не хочет, чтобы мы помнили тот день победы.

Конечно, нацисты в конечном итоге вторглись в СССР. Но если бы двое мужчин совершили вооруженное ограбление, а один из грабителей направил оружие на своего бывшего сообщника, мы бы все равно назвали их обоих преступниками. Вот как мы должны понимать роль Советского Союза во Второй мировой войне.

Не воспринимайте мою критику официальной российской истории как неуважение к огромной жертве советского народа в борьбе с нацизмом. Но помните, что Советский Союз был многонациональной империей, и Россия не может претендовать исключительно на ее наследие. Каждая из стран, входивших в состав СССР, заплатила жизнями своих сыновей и дочерей за близорукий пакт Сталина с нацистами.

Теперь именно Россия злоупотребляет памятью об этой исторической жертве, чтобы сегодня злоупотреблять своими бывшими колониями. Современные фашисты в Москве кричат «фашизм», когда они начинают свой собственный блицкриг против Украины (7 миллионов украинцев служили в Красной Армии во Второй мировой войне). Подкрепленная ложными обвинениями в геноциде, Россия вторглась в Грузию в 2008 году (700 000 грузин служили в Красной Армии). Россия требует верности от таких стран, как Польша и страны Балтии, территорию которых она аннексировала по соглашению с нацистами. Россия любит ссылаться на войну как на оправдание своей антиамериканской позиции, при этом упуская из виду решающую роль США и Великобритании в снабжении Советского Союза после 1941 года.

Все это подводит нас к завтрашней зловещей дате: 9 мая. В течение десятилетий в этот день советские лидеры устраивали устрашающие демонстрации танков и войск на Красной площади. Их российские преемники продолжили эту традицию. В то время как немцы сдались незадолго до полуночи 8 мая, Советы настояли на особом праздновании на следующий день, лукаво указав, что в Москве уже было 9 мая – явно неискренний аргумент. Возможно, это был девятый день для Сталина и его приспешников, удобно устроившихся за стенами Кремля, но это был восьмой день для солдат, которые сражались и погибали, чтобы довести войну до самого сердца Германского рейха.

Реальность 9 мая такова: диктаторы не любят делиться, и Сталину нужен был свой день, отдельный от надоедливых капиталистов в Вашингтоне и Лондоне, чтобы прославлять советскую победу. У русских есть свои оправдания для того, чтобы искать особого внимания, а именно, что американцы и британцы якобы бросили их в Европе. Неважно, что США вели масштабную борьбу с императорской Японией на другом конце света. США и Великобритания в конечном итоге вторглись на оккупированный нацистами континент – в Италию в 1943 году и во Францию годом позже. Советы, напротив, никогда не присоединялись к ним в Тихом океане. Япония была, по сути, побежденной страной, когда Красная армия вторглась в северо-восточный Китай, Корею и Курильские острова через несколько дней после атомной бомбардировки Хиросимы, чтобы захватить трофеи американской победы.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, некоторые из его бывших республик последовали примеру России, продолжая отмечать День Победы 9 мая, будь то из страха или по привычке. После полномасштабного вторжения России Украина, наконец, перешла на 8 мая, как и некоторые из ее восточноевропейских соседей. Эти страны на собственном горьком опыте убедились, что Великая Отечественная Ложь России – это не безобидный фольклор, а пагубные мифы, используемые в экспансионистских целях. И вымысел о 9 мая занимает центральное место в этой мифологии.

Мы должны последовать их примеру, отвергнув эти искажения в пользу простой правды: что восемь десятилетий назад две кровавые диктатуры начали захватническую войну в Европе, и сегодня одна из них все еще продолжает свою кровавую резню.

Мир не может позволить себе предоставить России еще один День Победы – история учит нас, что единственный шанс на мир для Украины и свободу для России – это решительная победа Киева.

Гарри Каспаров substack.com

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