Жители Курской области набросились с обвинениями на Минобороны РФ 2 11.08.2024, 10:43

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Территория от Суджи до села Кромские Быки контролируется украинской армией.

Заявления российских властей о якобы остановке продвижения ВСУ вглубь российской территории в Курской области не соответствуют действительности. На самом деле обстановка следующая: украинские силы контролируют почти все пространство от города Суджа до населенного пункта Кромские Быки.

Об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на заявления местных жителей.

«Вранье. Обстановка такая, что почти все (пространство и населенные пункты - ред.) от Суджи до села Кромские Быки (Льговский район) контролируют ВСУ», - рассказывают они.

По их словам, повсюду мины и диверсионные группы. ВСУ окопались уже в Малой Локне, в частности на перекрестке у села стоит блокпост, на котором дежурит пулеметчик.

Местные сообщают, что россияне не проводят эвакуацию своего населения, кто может, пытается самостоятельно покинуть зону боевых действий.

Также сообщается, что в Льговской больнице много раненых российских контрактников - морских пехотинцев.

Они рассказывают, что два дня сдерживали натиск украинской армии в Новоивановке без связи и какой-либо поддержки, в том числе артиллерийской.

На второй день оборона была прорвана, многие российские военные погибли. После этого ВСУ зашли в Малую Локню, где их никто не остановил, и направились в другие населенные пункты.

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