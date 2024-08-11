Российский гарнизон в Суджи попал в «котел» и может капитулировать 15 11.08.2024, 11:28

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ВСУ прорвали Курский фронт еще в одном месте.

Шестые сутки в Курской области продолжаются боевые действия. Россияне заявили о новой успешной попытке прорыва ВСУ.

Что происходит в Курской области РФ по состоянию на 11 августа, говорится в материале РБК-Украина.

Карты боев

Аналитики отмечают, что в целом продвижение вглубь Курской области замедлилось. Бои сопровождаются применением средств огневого поражения. В сети активно публикуют кадры разбитых колонн российской техники и уничтоженной артиллерии и машин.

Как пишут российские Telegram-каналы, за прошедшие сутки украинские силы якобы пытались продвинуться по двум направлениям - в районе поселка Коренево и населенного пункта Льгов.

В сети сообщат, что якобы украинские войска вышли на рубеж села Снагость (южнее города Коренево) и взяли под контроль большую часть дороги между Коренево и Суджей.

Кроме того, в сети появилось видео с якобы украинскими бойцами в населенном пункте Свердликово Курской области.

Окружение гарнизона Суджи

Российские так называемые «военкоры» заявили о якобы окружении гарнизона в городе Суджа.

«Еще утром-днем была проведена успешная атака, в результате которой он (имеют в виду украинские войска, - ред.) установил контроль над н.п. Махновка и Плехово и взял под огневой контроль последнюю дорогу в Суджу со стороны Белгородской области. Таким образом гарнизон Суджи теперь оказался в блокаде», - пишут российские пропагандисты.

Подтвердить эту информацию невозможно, поскольку украинское командование не комментирует ситуацию в Курской области.

Новый прорыв

Кроме того, российские СМИ и ряд Z-пабликов заявили о якобы новой попытке прорыва в Курской области. Речь идет о якобы прорыве в Беловском районе к югу от Суджи.

Z-каналы утверждают, что якобы «вокруг населенного пункта Белая все занято» украинскими силами. Некоторые паблики также отмечают, что, мол, в Беловском районе «зафиксирован заход новой бригады ВСУ».

«Едут танки и куча техники с личным составом. Идут из разных направлений», - писали россияне в сети.

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