Звезде мадридского «Реала» предложили самый большой контракт в истории спорта 12.08.2024, 18:11

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор получил предложение от саудовского клуба.

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор получил серьезное предложение от саудовского «Аль-Ахли».

Как пишет издание Globo Esporte, Суверенный фонд Саудовской Аравии, который является владельцем «Аль-Ахли», дает Винисиусу пятилетний контракт, по которому он заработает один миллиард евро с учетом бонусов.

Если трансфер Винисиуса состоится, то это будет самый крупный личный контракт в истории мирового спорта.

В Саудовской Аравии Винисиуса хотят сделать лицом местного футбола перед чемпионатом мира 2034 года, который страна намерена принять.

Впрочем, «Реал» пока не начинал переговоры с «Аль-Ахли». В мадридском клубе указали на сумму отступных в контракте бразильца — один миллиард евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года и забил 83 гола в 264 матчах. Вингер дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов и является одним из фаворитов на получение Золотого мяча-2024.

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